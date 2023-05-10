Власти Зауралья выделят семьям погибших при пожарах в регионе по 1 млн рублей

Семьи жителей, погибших во время пожаров в Курганской области, произошедших 27 апреля и 7 мая, получат по одному миллиону рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Зауралья.
По словам главы Зауралья Вадима Шумкова, часть зарплат членов регионального правительства направят на нужды погорельцев, пишет ИА «УралПолит.Ru». Такие же меры Шумков предложил осуществить работникам администраций муниципальных органов власти.
Кроме того, в Курганской области производятся разовые выплаты и при утрате движимого имущества в сумме от 10 до 50 тысяч рублей из резервного фонда. Помимо этого, детям из зауральских семей погорельцев будут предоставлены бесплатные путевки в загородные лагеря отдыха. А пенсионерам, получившим назначение врачебной комиссии – в санатории Зауралья, добавил курганский губернатор.