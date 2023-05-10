Власти Зауралья выделят семьям погибших при пожарах в регионе по 1 млн рублей

Кроме того, в Курганской области производятся разовые выплаты и при утрате движимого имущества в сумме от 10 до 50 тысяч рублей из резервного фонда. Помимо этого, детям из зауральских семей погорельцев будут предоставлены бесплатные путевки в загородные лагеря отдыха. А пенсионерам, получившим назначение врачебной комиссии – в санатории Зауралья, добавил курганский губернатор.