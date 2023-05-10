На площади Штефансплатц, в самом центре столицы Австрии – Вены, 9 мая 2023 года прошел праздничный концерт, посвященный празднику Победы. Программа была разнообразная: от песен фронтовых лет до классики, стихотворений и вальсов, под которые кружились пары венцев. Болгарский хор спел знаменитую песню «Алеша». Также к гостям мероприятия обратились ряд спикеров, среди которых были общественные деятели, а также представители местных медиа и научной среды. ФАН рассказывает подробности мероприятия.
На площади, как напоминание об общей Победе, разместили знаменитый международный патруль – старенький военный джип и четверых солдат-союзников СССР, Франция, США, Великобритания. Именно такая картина была привычна для Вены 1945 года.
Русские красавицы в кокошниках и платьях, Сергей Рахманинов, казаки, солдаты в советской военной форме – все это очаровало австрийскую публику.
«Три вещи очень важны! Первое – остановить санкции против России, второе – остановить травлю России и третье вернуться к нейтралитету», – заявил в ходе своего выступления главный редактор австрийского издания «Фрайланд», господин Лео Клинке.
Слова Клинке вызвали бурные овации. Организатор мероприятия, знаменитый виолончелист, кавалер Ордена Достоевского, профессор Виктор Милосердов, в свою очередь обратил внимание собравшихся, что, как он и говорил в интервью австрийским СМИ пару дней назад, праздник нужно отмечать именно 9 мая [а не 8 мая, как призывают антироссийские силы, – прим. ФАН] и не забывать о нем.
«Мы благодарим всех людей, которые в это сложное время обеспечили праздник, который станет праздником любви и радости – это наш шаг к миру! Австрия – страна нейтралитета и мы поддерживаем его! Я возражаю, когда слышу о том, что политики и деятели культуры и искусства говорят о каких-то русских ценностях. Мы говорим о том, что является сутью творчества Достоевского... [Федора Достоевского, – прим. ФАН] Это вселенская отзывчивость и это и суть творчества Петра Чайковского, Александра Пушкина, Людвига Бетховена, Фридриха Шиллера и других. То есть их творчество в любой точке земного шара вызывает чувство гуманизма, чувство любви к человеку», – убежден Милосердов.
В продолжение своей речи, Милосердов напомнил об указе президента России Владимира Путина от 31 марта, который был озвучен главной МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Совета Безопасности ООН.
«В этом документе подчеркивается то, что именно в странах, которые сегодня являются недружественными странами, важно стремиться установить и поддерживать контакты со всеми организациями, которые имеют аналогичные с нашими представления о ценностях. Что мы сегодня и доказали, помимо русскоязычных и полной площади австрийцев, у нас были и болгары, африканцы, японцы, израильтяне и многие другие», – отметил докладчик.
Несмотря на рабочий день и шесть вечера, когда все заканчивают работу колонна примерно в 300 человек (по предварительной сводке полиции 250) прошла по самому центру австрийской столицы мимо знаменитой Венской оперы, на фоне которой под барабанную дробь и музыку Победы торжественно двигались военные машины. Солдаты в униформе несли транспарант Бессмертного полка, пестрели георгиевские флаги, Знамя Победы. Стяги России и Австрии развевались в сторону площади Шварценберг, на которой находится памятник советскому Воину-освободителю.
Участники акции почтили память погибших во Второй Мировой войне минутой молчания, после чего состоялось возложение цветов и венков. Зачем настало время праздничной части мероприятия – начался концерт и народные гуляния.
«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай!» – неслись над Веной слова знаменитого «Майского вальса». И прошедшая акция стала тому ярким подтверждением. Вена действительно помнит героев той страшной войны.
Между тем, по мнению организаторов, этот день запомнится надолго не только венцам, но и жителям Луганщины, для которых были собраны пожертвования – около двух тысяч евро. Эти средства будут переданы в детские и медицинские учреждения Луганской Народной Республики.
Ранее сообщалось, что административный суд Берлина запретил демонстрацию российской символики 9 мая.