Жители Вены отметили День Победы праздничным концертом и сбором пожертвования для ЛНР

Несмотря на рабочий день и шесть вечера, когда все заканчивают работу колонна примерно в 300 человек (по предварительной сводке полиции 250) прошла по самому центру австрийской столицы мимо знаменитой Венской оперы, на фоне которой под барабанную дробь и музыку Победы торжественно двигались военные машины. Солдаты в униформе несли транспарант Бессмертного полка, пестрели георгиевские флаги, Знамя Победы. Стяги России и Австрии развевались в сторону площади Шварценберг, на которой находится памятник советскому Воину-освободителю.