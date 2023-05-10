На жителя Петербурга завели уголовное дело за интимную переписку с восьмилетней школьницей

В полицию о произошедшем сообщила мать пострадавшей. Она отметила, что ее дочь познакомилась с неким Артемом в социальных сетях. В беседе с ребенком он начал поднимать тему секса. Пользователь стал уговаривать девочку сделать фото интимного характера.