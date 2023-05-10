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На жителя Петербурга завели уголовное дело за интимную переписку с восьмилетней школьницей

Происшествия
На жителя Петербурга завели уголовное дело за интимную переписку с восьмилетней школьницей

Петербуржца из Невского района обвиняют в растлении ребенка. Как сообщают СМИ, он обменивался с 8-летним ребенком интимными фото.

В полицию о произошедшем сообщила мать пострадавшей. Она отметила, что ее дочь познакомилась с неким Артемом в социальных сетях. В беседе с ребенком он начал поднимать тему секса. Пользователь стал уговаривать девочку сделать фото интимного характера.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее в Петербурге школьники выложили в социальные сети ролик с обнаженным одноклассником. Дети угрожали ему. После того, как парень разделся, его сняли на видео и распространили среди учащихся.
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