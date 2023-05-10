Эксперт Разуваев предположил, чем обернется для России поражение Эрдогана на выборах

Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре победой действующего главы государства Реджепа Эрдогана, в них примут участие свыше 90% избирателей. Об этом пишет издание Hürriyet со ссылкой на данные последних опросов, неопубликованных из-за запрета ЦИК.
Выборы в Турции будут проведены 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана является единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов будет проходить 28 мая.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН поразмышлял о возможных последствиях, для России и всего мира, победы или проигрыша Реджепа Эрдогана на выборах в 2023 году.
Судьба Центральной Азии в руках Москвы и Анкары. Колонка Александра Разуваева
Конечно, Запад может устроить попытку цветной революции, однако, силовики на стороне Эрдогана. Его поражение на выборах однозначно будет иметь для России драматические последствия. Если Турция превратится во вторую Польшу, то Россия получит новый санкционный удар, существует также риск, что нам перекроют Босфор, будут и другие серьезные неприятности. Остается молить Всевышнего, чтобы он отдал победу Эрдогану. Турция важный партнер в повороте нашей экономики на Восток.
Однако, страх перед Турцией, которая скоро завоюет всю Россию, присутствует у каждого второго спикера на нашем ТВ. Действительно, Турция активно и громогласно претендует на роль лидера тюркского мира. Эрдоган называет тюркоязычные страны бывшего СССР «одной нацией и пятью государствами»: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Турция. И наши «говорящие головы» с экрана ТВ громко заявляют, что Татарстан и Башкортостан на очереди.
На самом деле, наши российские тюрки тесно встроены в российский евразийский мир, в его культурный код и часто большие патриоты России, чем этнические русские, некоторые из нас, русских, до сих пор хотят в Европу. Со времен Золотой Орды, то есть почти 800 лет, русские и татары живут вместе, успели подружиться и породниться. После падения царизма и отделения Церкви от государства было много смешанных браков. Турция для жителей Татарстана, как и для остальных россиян – это деловой партнер, место, где можно хорошо отдохнуть, потратив деньги. Но ни один из жителей Казани за границей, не скажет, что он turk. На вопросы иностранцев отвечают russian или tatar, что полностью соответствует многонациональной парадигме «россиянина».
Со странами СНГ сложнее. Тюркский мир не един, в нем много противоречий и взаимных обид. Для одних Тамерлан – герой и великий завоеватель, а для других – злодей, разрушивший Золотую Орду. Конкурировать с Турцией там придется. И не только деньгами и оружием. В современном мире России надо учиться многовекторности.
Пока Москва официально не признает себя наследницей не только СССР и Российской Империи, но и ордынских ханов, противостоять пантюркизму будет сложно, даже невозможно. Идеологическая база для этого есть – Гумилев [Лев Гумилев, – прим. ФАН], Савицкий [Петр Савицкий, – прим. ФАН], Трубецкой [Николай Трубецкой, – прим. ФАН], частично Александр Дугин, который, несомненно, является одним из главных философов и мыслителей современной Евразии. Господин Эрдоган не злодей, просто мир не терпит пустоты, и, уйдя из Средней Азии, наше место неизбежно займет Турция или Китай. Плюс он – восточный лидер, и христианские принципы, которые итак плохо годятся для международной политики, часто воспринимает как слабость. Лидер Турции периодически будет нас проверять на твердость и последовательность, что неудивительно, во время Ельцина [Бориса Ельцина, – прим. ФАН] и Горбачева [Михаил Горбачев, – прим. ФАН] мы дали повод. Ну и в заключение, извечный противник России – это Запад, со времен крестоносцев и ледового побоища. Турция – это не Запад, мечта Запада – это война или даже просто экономический конфликт России и Турции. Надо просто понять простую истину. Если русские хотят вернуть империю, турки ничем не хуже.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.