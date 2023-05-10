Эксперт Разуваев предположил, чем обернется для России поражение Эрдогана на выборах

Пока Москва официально не признает себя наследницей не только СССР и Российской Империи, но и ордынских ханов, противостоять пантюркизму будет сложно, даже невозможно. Идеологическая база для этого есть – Гумилев [Лев Гумилев, – прим. ФАН], Савицкий [Петр Савицкий, – прим. ФАН], Трубецкой [Николай Трубецкой, – прим. ФАН], частично Александр Дугин, который, несомненно, является одним из главных философов и мыслителей современной Евразии. Господин Эрдоган не злодей, просто мир не терпит пустоты, и, уйдя из Средней Азии, наше место неизбежно займет Турция или Китай. Плюс он – восточный лидер, и христианские принципы, которые итак плохо годятся для международной политики, часто воспринимает как слабость. Лидер Турции периодически будет нас проверять на твердость и последовательность, что неудивительно, во время Ельцина [Бориса Ельцина, – прим. ФАН] и Горбачева [Михаил Горбачев, – прим. ФАН] мы дали повод. Ну и в заключение, извечный противник России – это Запад, со времен крестоносцев и ледового побоища. Турция – это не Запад, мечта Запада – это война или даже просто экономический конфликт России и Турции. Надо просто понять простую истину. Если русские хотят вернуть империю, турки ничем не хуже.