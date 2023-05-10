Амурская область вошла в число регионов-участников программы «Классная страна»

На создание новых туристских маршрутов в рамках программы национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в текущем году правительство России выделило четыре миллиарда рублей. Эксперты определили 21 пилотный регион для участия в программе. Амурская область вошла в их число. В число объектов для будущих маршрутов, кроме природных заповедников, вошли космодром Восточный, плотины ГЭС, компании, производящие продукты питания, а также горнодобывающие предприятия.