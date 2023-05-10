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Амурская область вошла в число регионов-участников программы «Классная страна»

Общество
Амурская область вошла в число регионов-участников программы «Классная страна»

В Приамурье будут созданы туристические маршруты для школьников со всей России. В рамках проекта «Классная страна» для ребят проведут интересные и познавательные экскурсии по всему региону.

Об этом рассказали сотрудники пресс-службы правительства Амурской области. Регион активно включился в программу, учитывая то, что задача по развитию школьного познавательного туризма стала одной из приоритетных по поручению президента страны Владимира Путина, передает ИА «АмурИнфо».

На создание новых туристских маршрутов в рамках программы национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в текущем году правительство России выделило четыре миллиарда рублей. Эксперты определили 21 пилотный регион для участия в программе. Амурская область вошла в их число. В число объектов для будущих маршрутов, кроме природных заповедников, вошли космодром Восточный, плотины ГЭС, компании, производящие продукты питания, а также горнодобывающие предприятия.
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