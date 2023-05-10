ВСУ попытались обстрелять станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области

По данным канала, 10 мая около пяти часов утра по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов были произведены удары с разницей в 20 минут. На их месте образовались десятисантиметровые пробоины. В результате атаки никто не пострадал, утечки или возгорания не произошло.