ВСУ попытались обстрелять станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области

В поселке Свень Брянской области под обстрел Вооруженных сил Украины попал наливной пункт нефтепровода «Дружба», который находится в 150 километрах от границы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, 10 мая около пяти часов утра по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов были произведены удары с разницей в 20 минут. На их месте образовались десятисантиметровые пробоины. В результате атаки никто не пострадал, утечки или возгорания не произошло.
В настоящий момент устанавливается, какими именно боеприпасами «Дружба» подверглась обстрелу.
Украинская армия выпустила по городам Херсонской области около 90 снарядов артиллерии за прошедшие сутки.