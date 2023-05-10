Приложение попавшего под санкции банка «Санкт-Петербург» пропало из App Store

В магазине AppStore больше недоступно приложение попавшего под санкции российского банка «Санкт-Петербург».
Информация об этом размещена на официальном сайте финансовой организации. Приложение недоступно для скачивания с 5 мая.
«Установленное на смартфоны мобильное приложение продолжает работать в штатном режиме и позволяет полноценно пользоваться продуктами и услугами банка», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что мобильное приложение кредитной организации стало недоступно для скачивания в магазине Google Play. В банке рекомендовали пользователям смартфонов на базе Android пользоваться веб-версией интернет-банка.