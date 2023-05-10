«Никогда не говорил о своих болезнях»: актер Сергей Новожилов поделился воспоминаниями об Александре Тютрюмове

Церемонию прощания со звездой «Убойной силы» Александром Тютрюмовым, скончавшимся на 65-м году жизни, посетил актер Сергей Новожилов. В беседе с корреспондентом ФАН он поделился воспоминаниями об артисте и признался, что плотно общался с ним в последние несколько лет.
По словам Новожилова, они с Тютрюмовым — ровесники. Причем последний был практически на всех его фестивалях. Звезда «Убойной силы» часто обижался, когда Новожилов был в Петербурге и не звонил ему, однако в последнее время он не упускал возможности пообщаться с Тютрюмовым во время визитов в Северную столицу.
«Причем он никогда не говорил о своих болезнях, мне по крайней мере», — рассказал Новожилов корреспонденту Федерального агентства новостей.
Прощание с российским актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером, предпринимателем Александром Тютрюмовым началось в Петербурге в 10:00 (по московскому времени) в кинотеатре «Родина». Отдать последний поклон талантливому артисту пришли его друзья, коллеги и поклонники.