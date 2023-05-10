«Никогда не говорил о своих болезнях»: актер Сергей Новожилов поделился воспоминаниями об Александре Тютрюмове

По словам Новожилова, они с Тютрюмовым — ровесники. Причем последний был практически на всех его фестивалях. Звезда «Убойной силы» часто обижался, когда Новожилов был в Петербурге и не звонил ему, однако в последнее время он не упускал возможности пообщаться с Тютрюмовым во время визитов в Северную столицу.