Более 300 человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Египте

Примечательно то, что на праздновании Дня Победы в Каире присутствовали представители Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Сербии и Судана. Кроме того, церемония вызвала большой интерес у египтян, как простых граждан, так и студентов, изучающих русский язык.