Более 300 человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Египте

Каир, 10 мая. Более 300 человек приняли участие в праздновании Дня Победы, которое прошло в Русском доме в Египте, пишут арабские СМИ.
В начале проведения акции «Бессмертный полк» участникам выдали георгиевские ленточки. Граждане РФ и других бывших советских республик, проживающие в Каире, представили портреты своих родственников.
На церемонии с поздравительной речью выступил посол России в Египте Георгий Борисенко.
«Этот праздник единства и мужества придает уверенности и сил гражданам РФ и нашему народу. Мы чтим память наших дедов и прадедушек, которые победили сильного и злобного врага. Мы не можем их подвести», — сказал он.
Примечательно то, что на праздновании Дня Победы в Каире присутствовали представители Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Сербии и Судана. Кроме того, церемония вызвала большой интерес у египтян, как простых граждан, так и студентов, изучающих русский язык.
Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко вместе с коллегой из Белоруссии Сергеем Терентьевым посетил Египетскую ассоциацию экспертов Expolink.