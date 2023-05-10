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Депутат Валуев рассказал, как чуть не погиб на СВО из-за удара HIMARS

Общество
Депутат Валуев рассказал, как чуть не погиб на СВО из-за удара HIMARS

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев поделился рассказом о том, как чуть не погиб во время поездки в город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает «Абзац».

Валуев сказал, что, когда он вошел в командный пункт в Лисичанске, туда ударил снаряд ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Экс-боксер уточнил, что ракета не разорвалась, погиб один человек, отдыхающий в соседней комнате.

«Ему оторвало ноги, и от потери крови он скончался», — сказал Валуев.

Ранее сообщалось, что военные эксперты в США не понимают, каким образом Вооруженные силы (ВС) России подавляют работу HIMARS. В Вашингтоне отмечают, что состояние вооружений с течением конфликта только ухудшается.
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