Депутат Валуев рассказал, как чуть не погиб на СВО из-за удара HIMARS

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев поделился рассказом о том, как чуть не погиб во время поездки в город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает «Абзац».
Валуев сказал, что, когда он вошел в командный пункт в Лисичанске, туда ударил снаряд ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Экс-боксер уточнил, что ракета не разорвалась, погиб один человек, отдыхающий в соседней комнате.
«Ему оторвало ноги, и от потери крови он скончался», — сказал Валуев.
Ранее сообщалось, что военные эксперты в США не понимают, каким образом Вооруженные силы (ВС) России подавляют работу HIMARS. В Вашингтоне отмечают, что состояние вооружений с течением конфликта только ухудшается.