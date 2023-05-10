Депутат Валуев рассказал, как чуть не погиб на СВО из-за удара HIMARS

Валуев сказал, что, когда он вошел в командный пункт в Лисичанске, туда ударил снаряд ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Экс-боксер уточнил, что ракета не разорвалась, погиб один человек, отдыхающий в соседней комнате.