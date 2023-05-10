Два нападения на медиков зафиксировали на майских праздниках в Челябинске

Длинные выходные в Челябинске не обошлись без эксцессов. Так, правоохранители зафиксировали два эпизода нападения неадекватных пациентов на врачей скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», первый инцидент имел место утром 7 мая. Сработала кнопка тревожной сигнализации в машине скорой помощи, находившейся возле дома №102 по улице Дзержинского. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что на 32-летнего фельдшера напал 37-летний ранее судимый челябинец, которому медик оказывал помощь. Агрессор нанес медработнику несколько ударов кулаком в лицо.
Второй случай произошел 8 мая на проспекте Победы. Здесь на 28-летнюю женщину-фельдшера совершил нападение 43-летний приезжий из Екатеринбурга. Пациент схватил сотрудницу медучреждения за волосы и несколько раз ударил головой о стену.
В итоге оба хулигана были задержаны. Теперь они будут отвечать за свое поведение перед законом, сообщили в ведомстве.