Два нападения на медиков зафиксировали на майских праздниках в Челябинске

Второй случай произошел 8 мая на проспекте Победы. Здесь на 28-летнюю женщину-фельдшера совершил нападение 43-летний приезжий из Екатеринбурга. Пациент схватил сотрудницу медучреждения за волосы и несколько раз ударил головой о стену.