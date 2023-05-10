«Человек с большим юмором»: актриса Галина Бокашевская рассказала, каким был актер Александр Тютрюмов

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России, Галина Бокашевская появилась на церемонии прощания с актером Александром Тютрюмовым. На траурном мероприятии она поделилась в корреспондентом ФАН воспоминаниями о коллеге.
Женщина сделала акцент на том, что Тютрюмов был позитивным и надежным товарищем. По словам актрисы, к нему можно было обратиться за житейской мудростью и «поплакаться».
«Александр Аркадьевич для нас был Батей. За любым советом мы могли обратиться к нему», – отметила она.
По мнению Бокашевской, звезда сериала «Убойная сила» оставил после себя большое наследие в профессиональной отрасли. Его артистка запомнила жизнерадостным, добрым человеком.
Их последний разговор состоялся месяц назад, когда коллега в шутку предложил ей поехать в ресторан. Она убеждена, что Тютрюмов обладал «большим юмором».
Ранее дочь Александра Тютрюмова почтила память отца на церемонии прощания с актером в Петербурге.