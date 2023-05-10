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В Новосибирске неизвестные пытались поджечь бомбардировщик Су-24

Происшествия
В Новосибирске неизвестные пытались поджечь бомбардировщик Су-24

В Новосибирске произошла попытка поджечь недействующий бомбардировщик Су-24 на территории авиазавода. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Известно, что два злоумышленника разрезали сетку-рабицу и проникли на территорию авиационного завода имени Чкалова.

По данным канала, о произошедшем стало известно из ролика в социальных сетях, в описании к которому было сказано, что самолет был полностью уничтожен. Сотрудники полиции обнаружили Су-24 1990 года выпуска и установили лишь незначительные повреждения. При этом у шасси были видны следы горения легковоспламеняющейся жидкости.

В настоящее время у места происшествия выставлены дополнительные посты охраны, а правоохранители начали поиск преступников.

Ранее злоумышленники подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в Саратовской области.
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