В Новосибирске неизвестные пытались поджечь бомбардировщик Су-24

В Новосибирске произошла попытка поджечь недействующий бомбардировщик Су-24 на территории авиазавода. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Известно, что два злоумышленника разрезали сетку-рабицу и проникли на территорию авиационного завода имени Чкалова.
По данным канала, о произошедшем стало известно из ролика в социальных сетях, в описании к которому было сказано, что самолет был полностью уничтожен. Сотрудники полиции обнаружили Су-24 1990 года выпуска и установили лишь незначительные повреждения. При этом у шасси были видны следы горения легковоспламеняющейся жидкости.
В настоящее время у места происшествия выставлены дополнительные посты охраны, а правоохранители начали поиск преступников.
Ранее злоумышленники подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях в Саратовской области.