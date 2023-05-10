В Новосибирске неизвестные пытались поджечь бомбардировщик Су-24

По данным канала, о произошедшем стало известно из ролика в социальных сетях, в описании к которому было сказано, что самолет был полностью уничтожен. Сотрудники полиции обнаружили Су-24 1990 года выпуска и установили лишь незначительные повреждения. При этом у шасси были видны следы горения легковоспламеняющейся жидкости.