Главком ВСУ Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не стал принимать участие в заседании Военного комитета НАТО из-за напряженной оперативной ситуации на фронте. Об этом заявил глава руководитель военного совета Североатлантического альянса Роб Бауэр.
Глава комитета НАТО добавил, что Залужный отказался от участия даже в формате видеоконференции. Бауэр также подчеркнул, что информацию о подготовке контрнаступления ВСУ страны Альянса получат от военного представителя Украины в Брюсселе.
«Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО», — заявил Бауэр.
Ранее 6 мая Залужный обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли обстановку на фронте. Кроме того, они затронули вопросы подготовки украинского контрнаступления.