Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Главком ВСУ Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО

Армия
Главком ВСУ Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не стал принимать участие в заседании Военного комитета НАТО из-за напряженной оперативной ситуации на фронте. Об этом заявил глава руководитель военного совета Североатлантического альянса Роб Бауэр.

Глава комитета НАТО добавил, что Залужный отказался от участия даже в формате видеоконференции. Бауэр также подчеркнул, что информацию о подготовке контрнаступления ВСУ страны Альянса получат от военного представителя Украины в Брюсселе.

«Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО», — заявил Бауэр.

Ранее 6 мая Залужный обсудил с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли обстановку на фронте. Кроме того, они затронули вопросы подготовки украинского контрнаступления.
Валерий Залужный нато конференция военный комитет нато Роб Бауэр всу
Военкоры ФАН