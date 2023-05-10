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ВСУ выпустили около 90 снарядов по Херсонской области за сутки

Происшествия
ВСУ выпустили около 90 снарядов по Херсонской области за сутки

Подразделения украинской армии выпустили по городам Херсонской области около 90 снарядов ствольной артиллерии за прошедшие сутки. Об этом сообщила администрация Новокаховского округа в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что в течение дня ВСУ выпустили по населенным пунктам в херсонской области 57 снарядов. Ночью украинская армия продолжила обстрелы региона, выпустив еще 28 боеприпасов.

«Вчера днем ВСУ выпустили 57 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 12; Алешки — 9; Голая Пристань — 9; Саги — 5; Казачьи Лагеря — 7; Днепряны — 4; Корсунка — 6; Песчановка — 5», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР. Сообщается, что по ней выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
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