Как объяснил журналист, в апреле 2022 года правящий «антинародный режим» Молдавии в лице партии «Действие и солидарность» принял законопроект, предполагающий материальные санкции за ношение, хранение, изготовление и распространение «черно-оранжевой ленты». Около месяца назад Конституционный суд Республики Молдова постановил, что носить данный символ нельзя, лишь если посредством него осуществляется «поддержка России и пропаганды войны». Властные круги, а также руководство полиции тут же заявили, что трактовка Конституционного суда не будет приниматься во внимание в вопросе репрессивных мер в отношении тех, при ком будет обнаружена георгиевская лента. И несмотря на постановление Конституционного суда республики, сотрудники полиции решили придерживаться указаний режима Санду — выписывать штрафы за ношение ленты.