От мала до велика: граждане Молдавии массово получили штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы

Во вторник, 9 мая, в Кишиневе и других городах и селах Республики Молдова жители массово отметили День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Многие из них, чтобы почтить память своих отцов, дедов и прадедов, а также всех фронтовиков, тружеников тыла, бойцов партизанских отрядов, жертв гетто и концлагерей и всех замученных нацистами в тылу врага, несли портреты своих предков, образовав таким образом стихийный Бессмертный полк. Не обошлось и без георгиевских лент, надетых в честь праздника.
Редактор молдавского медиа-проекта Gagauznews, координатор Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин рассказал корреспонденту ФАН, что столь массовый порыв населения почтить героизм своих предков не остался «безнаказанным».
«Сотрудники полиции, в большом количестве дежурившие в местах проведения памятных акций, усердно штрафовали за ношение Георгиевских лент всех без разбору. Протоколы о штрафах были выписаны каждому, от мало до велика, на ком был замечен символ Великой Победы. В ответ на возмущение граждан представители правоохранительных органов не могли дать вразумительный ответ, оправдывающий их действия, ссылаясь лишь на соответствующий закон и распоряжение своего начальства», — рассказал он.
Подоплека заключается в том, что подобные действия полиции вполне попадают под определение «неконституционные».
Как объяснил журналист, в апреле 2022 года правящий «антинародный режим» Молдавии в лице партии «Действие и солидарность» принял законопроект, предполагающий материальные санкции за ношение, хранение, изготовление и распространение «черно-оранжевой ленты». Около месяца назад Конституционный суд Республики Молдова постановил, что носить данный символ нельзя, лишь если посредством него осуществляется «поддержка России и пропаганды войны». Властные круги, а также руководство полиции тут же заявили, что трактовка Конституционного суда не будет приниматься во внимание в вопросе репрессивных мер в отношении тех, при ком будет обнаружена георгиевская лента. И несмотря на постановление Конституционного суда республики, сотрудники полиции решили придерживаться указаний режима Санду — выписывать штрафы за ношение ленты.
«Согласно различной информации, оппозиционная Партия социалистов призвала всех, кто получил протоколы о штрафе за ношение георгиевской ленты, уведомлять офисы политформирования и отправлять туда копии протоколов для подготовки коллективного их обжалования в суде. Будем надеяться, что это не просто пиар-акция, а в кои веки искренняя готовность социалистов помочь согражданам. Хотя, возможны варианты...», — прокомментировал Костыркин.
О готовности помочь малоимущим в обжаловании штрафов за ношение георгиевской ленты заявляют также и ряд представителей общественных инициатив Молдавии. Тема остается актуальной и для граждан, и для различных общественно-политических организаций потому, что сумма штрафа весьма солидная — согласно соответствующему закону, около 500 долларов. С учетом того, что средняя зарплата по Молдове немногим более 640 долларов, для подавляющего большинства жителей страны это сумма является неподъемной.
При этом он отметил, что за создание и демонстрацию самого большого в мире флага Победы, который растянули в честь праздника в Кишиневе, организаторам акции ничего не грозит. Как выразился журналист, «серп и молот у нас пока еще не под запретом».
Ранее Николай Костыркин рассказал, что председатель Конституционного суда Республики Молдова Домника Маноле лишилась своей должности после вынесения решения, которое по сути разрешает ношение георгиевской ленты в День Победы.