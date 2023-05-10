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На чемпионате мира по дзюдо в Катаре с трибун выгнали болельщиков из-за георгиевских лент

Происшествия
На чемпионате мира по дзюдо в Катаре с трибун выгнали болельщиков из-за георгиевских лент

На чемпионате мира по дзюдо в Катаре с трибун выгнали трех болельщиков из-за георгиевских лент, информирует Inside the Games.

Отмечается, что организаторы чемпионата попросили болельщиков снять георгиевские ленты, однако они отказались это делать. После этого их удалили с трибун и запретили посещать турнир.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в столице Катара Дохе. Финал турнира состоится 14 мая. Ранее исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) допустил спортсменов из России и Белоруссии до соревнования, где они борются за путевки на Олимпиаду 2024 года в Париже.
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