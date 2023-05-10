Учащиеся школы при посольстве в Варшаве возобновили занятия в новом помещении

Школа при российской дипломатической миссии в Польше возобновила работу, сообщил директор учреждения Леонид Щукин.
По его словам руководителя школы, в новое здание уже перевезено все учебное оборудование.
«Все 18 кабинетов подготовлены и находятся в том состоянии, в каком они были. Все оборудование перевезено, все подключено», — передает РИА Новости слова директора учреждения.
Школа при российском посольстве в Варшаве была закрыта после захвата здания польскими властями. В МИД РФ назвали враждебными действия по отъему здания диппредставительства.