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Дочь актера Александра Тютрюмова почтила память отца в Петербурге

Общество

Дочь российского Александра Тютрюмова почтила память отца на церемонии прощания со звездой сериала «Убойная сила». Траурное мероприятие проходит в кинотеатре «Родина» в Петребурге.

Дочь актера отметила, что Тютрюмов был светлым человеком и очень любил жизнь. По ее словам, артист при жизни готовил ряд новых проектов.

«Сегодня мы провожаем в последний путь нашего любимого папу. Не найдется в мире таких слов, которые выразят нашу боль утраты», — сказала она.

ФАН публикует эксклюзивные кадры прощания с актером Александром Тютрюмовым 6 мая в петербургском кинотеатре «Родина».
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