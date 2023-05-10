Дочь актера Александра Тютрюмова почтила память отца в Петербурге

Дочь российского Александра Тютрюмова почтила память отца на церемонии прощания со звездой сериала «Убойная сила». Траурное мероприятие проходит в кинотеатре «Родина» в Петребурге.
Дочь актера отметила, что Тютрюмов был светлым человеком и очень любил жизнь. По ее словам, артист при жизни готовил ряд новых проектов.
«Сегодня мы провожаем в последний путь нашего любимого папу. Не найдется в мире таких слов, которые выразят нашу боль утраты», — сказала она.
ФАН публикует эксклюзивные кадры прощания с актером Александром Тютрюмовым 6 мая в петербургском кинотеатре «Родина».