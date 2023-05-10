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В Москве охранники бара сломали челюсть бывшему депутату Народного собрания Дагестана

Происшествия
В Москве охранники бара сломали челюсть бывшему депутату Народного собрания Дагестана

В столице России охранники бара Paulaner Brauhaus на Шлюзовой набережной жестоко избили бывшего депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, охранники заведения были возмущены неподобающим поведением гостя. Сотрудники бара утверждают, что Гамзаев хамил персоналу, приставал к гостям, курил электронную сигарету и домогался до официанток.

В ходе выяснения отношений охрана избила 54-летнего экс-депутата и его компанию прямо в помещении. Пострадавшего увезли в медучреждение с переломом челюсти и выбитыми зубами. В настоящий момент в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед попал в больницу с черепно-мозговой травмой после драки у одного из ресторанов столицы.
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