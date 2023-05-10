В Москве охранники бара сломали челюсть бывшему депутату Народного собрания Дагестана

В ходе выяснения отношений охрана избила 54-летнего экс-депутата и его компанию прямо в помещении. Пострадавшего увезли в медучреждение с переломом челюсти и выбитыми зубами. В настоящий момент в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.