В Минздраве предложили делегировать медсестрам часть ответственности врачей

Медсестрам могут делегировать обязанности по проведению медосмотров, сообщает «Коммерсант». Кроме того, они будут готовить списки для диспансеризации и проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди россиян. Среди новых обязанностей значится и наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.