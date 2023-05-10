В Минздраве предложили делегировать медсестрам часть ответственности врачей

Представители Минздрава выступили с предложением передать медсестрам часть обязанностей врачей. По мнению ведомства, такие меры сделают помощь более доступной. Однако персонал не поддерживает подобные идеи.
Медсестрам могут делегировать обязанности по проведению медосмотров, сообщает «Коммерсант». Кроме того, они будут готовить списки для диспансеризации и проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди россиян. Среди новых обязанностей значится и наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.
По мнению представителей ведомства, таким образом «в рамках имеющихся ресурсов» врачи смогут уделять пациентам больше времени. Это должно повысить доступность медпомощи. Идею поддержали менее 10% работников сектора.
Ранее стало известно, что медработники Росгвардии ведут профессиональную деятельность на территории ДНР. Они помогают жителям отдаленных населенных пунктов.