В России нашли новый способ совместить солнечную и газовую энергетику

Специалисты отметили, что несмотря на успехи в развитии возобновляемых источников энергии, углеводородное топливо останется основным энергоносителем в ближайшей перспективе. Ученые в свою очередь предложили совместить использование солнечной энергии и природного газа в газотурбинных установках.