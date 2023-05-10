В России нашли новый способ совместить солнечную и газовую энергетику

Российские ученые из Самарского государственного технического университета предложили технологию, позволяющую снизить расход метана и делающую солнечную энергетику еще более рентабельной. Результаты их исследований были опубликованы в журнале International Journal of Hydrogen Energy.
Специалисты отметили, что несмотря на успехи в развитии возобновляемых источников энергии, углеводородное топливо останется основным энергоносителем в ближайшей перспективе. Ученые в свою очередь предложили совместить использование солнечной энергии и природного газа в газотурбинных установках.
«Комбинирование традиционных и возобновляемых источников энергии – один из главных способов оптимизации энергетики, который позволит использовать сильные стороны технологий обоих типов», — сообщил автор технологии Дмитрий Пащенко.
Предложенная схема предусматривает использование солнечной энергии для трансформации углеводородного топлива в обогащенный водородом газ. Ученые подсчитали, что новая технология позволит сократить потребление голубого топлива на 30%.
Ранее ученые смогли создать гидрогель, способный уничтожить рак мозга и предотвратить повторное появление заболевания. Эксперименты проводились на мышах и показали высокую эффективность, а также стопроцентную выживаемость.