«Украина останется без денег»: экономист Разуваев о возможном дефолте в США

Дефолта в Соединенных Штатах явно не будет, это лишь разговоры. В этой ситуации пострадает лишь Украина, заявил в интервью корреспонденту ФАН экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков риск-менеджеров Александр Разуваев.