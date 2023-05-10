«Украина останется без денег»: экономист Разуваев о возможном дефолте в США

Дефолта в Соединенных Штатах явно не будет, это лишь разговоры. В этой ситуации пострадает лишь Украина, заявил в интервью корреспонденту ФАН экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков риск-менеджеров Александр Разуваев.
Ранее президент Джо Байден сообщил о возможном дефолте в случае провала переговоров по повышению потолка государственного долга США. Такой исход приведет к разрушительным последствиям для американской экономики.
«Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему виднее лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», — отметил лидер страны.
Байден добавил, что администрация рассматривает все возможные меры для того, чтобы избежать страшного прогноза. Он также допустил введение кратковременного повышения потолка госдолга.
«Я не исключаю ничего», — подчеркнул он.
При этом глава Белого дома выразил готовность обсудить приоритеты госрасходов с лидерами конгресса.
«Не будет никакого дефолта, это торг и торг этот идет всегда. Они повысят планку и все останется как есть. Проблемы, конечно, имеются, но их можно откладывать в долгий ящик. Другое дело, если торг пойдет жестко, то будет так называемый shutdown — будет временное резкое сокращение расходов. И в этом случае, конечно, некоторые американские госслужащие не получат вовремя зарплату. Ну нам все равно что будет с американскими госслужащими, а вот Украина может не получить финансирование и это действительно так», — прокомментировал заявление Байдена Разуваев.
По мнению эксперта, ситуация накладывается на политические разногласия администрации с экс-президентом Дональдом Трампом. В целом же, проблемы затронут в первую очередь крупнейших держателей американского долга — Китай, Японию и ряд других государств.
«Мы еще посмотрим, как пойдет банковский кризис. Так или иначе, это более серьезный риск, а дефолт — словоблудие, крик. Демократия так устроена. Никакого дефолта в Америке не будет, а вот украинцы могут оказаться без денег», — заключил экономист.
Напомним, минфин США в январе уведомил Конгресс о применении экстраординарных мер из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом потребовал поднять потолок безо всяких условий, однако палата представителей, большинство в которой принадлежит республиканцам, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.