Лопатообразная, коническая, прямоугольная: эксперт Лашко рассказала о влиянии формы руки на характер человека

Находясь в поисках своего места в мире, по мнению собеседницы ФАН, такой человек будет зациклен на достижении каких-либо результатов, и потому может игнорировать вторую половину. В сексуальном плане они достаточно раскрепощены, всегда находятся в поисках чего-то нового. Если вы консервативный человек в вопросах постели, с такой второй половиной следует быть начеку. Ведь если он пресытится отношениями, он вполне может отправиться искать удовлетворения на стороне.