Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Лопатообразная, коническая, прямоугольная: эксперт Лашко рассказала о влиянии формы руки на характер человека

Общество
Лопатообразная, коническая, прямоугольная: эксперт Лашко рассказала о влиянии формы руки на характер человека

Природа закладывает в человека основные черты характера. Можно узнать больше о себе, своем партнере или просто знакомом человеке, обратив внимание на его руки. Форма ладони генетически наследуема и остается неизменной до конца жизни.

По ней можно определить, какими ключевыми характеристиками обладает человек, как ведет себя на инстинктивном уровне. На характер также влияет форма пальцев, фаланг и ногтей и прочее. Эксперт по чтению рук Любовь Лашко в беседе с корреспондентом ФАН рассказала об основных формах ладоней и их значении.

Лопатообразная, коническая, прямоугольная: эксперт Лашко рассказала о влиянии формы руки на характер человека

Лопатообразная рука

Исходя из названия, рука по своей форме напоминает лопату. Как правило, нижняя часть ладони существенно уже, чем верхняя. Обладатели такой формы руки характеризуются независимостью, изобретательностью и оригинальным мышлением. Они привыкли всегда ориентироваться исключительно на свои силы. Такие люди всего добиваются самостоятельно, отличаются практичным складом ума и высокой результативностью.

«Люди с лопатообразными ладонями отличные руководители, готовые искать решение даже самых нестандартных вопросов. Они легко идут на риск, отлично преуспевают в бизнесе. Материальная составляющая имеет первоначальную цель. Чтобы добиться благополучия, они охотно вступают в борьбу и рискуют. Для таких людей физический труд не пустое слово, они привыкли выплескивать в нем свою энергию», – объяснила Лашко.
Лопатообразная, коническая, прямоугольная: эксперт Лашко рассказала о влиянии формы руки на характер человека

Из-за оригинальности мышления обладатели лопатообразных рук могут пойти на любое нарушение норм и правил, если это поможет им достичь поставленных целей. Оптимальный выбор профессии – спортсмен, предприниматель, изобретатель, ремесленник.

«Если ваш избранник с лопатообразными ладонями, вероятнее всего, вы никогда не будете испытывать финансовых сложностей. Он сделает все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности. Из-за его активной позиции вам никогда не будет скучно, он всегда будет находиться в поиске новых развлечений и активностей. С высокой долей вероятности он будет увлечен спортом, и захочет от вас того же», – отметила эксперт.

Вместе с тем человек с лопатообразными руками отличается критическим мышлением и высокой требовательностью к себе, и как итог – к окружающим его людям. Если ваша позиция будет ему не близка, он сделает все, чтобы переубедить вас, даже если это сопряжено с пылкими ссорами.

Находясь в поисках своего места в мире, по мнению собеседницы ФАН, такой человек будет зациклен на достижении каких-либо результатов, и потому может игнорировать вторую половину. В сексуальном плане они достаточно раскрепощены, всегда находятся в поисках чего-то нового. Если вы консервативный человек в вопросах постели, с такой второй половиной следует быть начеку. Ведь если он пресытится отношениями, он вполне может отправиться искать удовлетворения на стороне.

«Нанимая на работу обладателя лопатообразных рук, следует дать ему максимум свободы и минимум контроля. Такие люди некомфортно чувствуют себя при существенных ограничениях. Для них свобода мысли и действий основное, то, без чего они не способны показать результат. Привыкая к правилам компании, он попытается саботировать их или будет перестраивать под себя. Такие люди идеальны для выполнения управленческих функций. Если вам удастся найти контакт с таким работником, вы получите преданного и целеустремленного сотрудника, который будет активно участвовать в жизни компании и сделает все, чтобы показать высочайший результат», – добавила Любовь Лашко.

Прямоугольная рука

Ладонь максимально напоминает прямоугольник или квадрат, ширина в верхней и нижней части одинакова.

Лопатообразная, коническая, прямоугольная: эксперт Лашко рассказала о влиянии формы руки на характер человека

Обладатели таких рук максимально пунктуальны и точны, никогда не бросают свои слова на ветер. У них наблюдается высокое чувство долга, особое отношение к дисциплине. Таким людям крайне сложно приспосабливаться к новым правилам, они никогда не предаются фантазиям, а выполняют свою работу организованно и методично.

Они всегда упорно стоят на своем и предпочитают действовать только тогда, когда все обдумали и просчитали возможный результат. Люди с прямоугольными руками крайне надежны, обладают спокойным нравом и предпочитают размеренность.

«Главное для них – улучшение материальной составляющей. Однако из-за нелюбви к риску, им сложно проявить себя в бизнесе. Оптимальный выбор профессии для таких людей: врач, чиновник, бухгалтер, юрист, программист», – разъяснила эксперт.

Люди с прямоугольными руками консервативны по своей природе, они приверженцы семейных традиций. Выбирая такого человека в спутники жизни, вы всегда будете уверены, что оказались за прочной стеной, он будет отличным семьянином и внимательным мужем. Такие люди ценят домашний уют, заботы по хозяйству не приносят никаких негативных впечатлений.

Из-за излишнего консерватизма, такой человек будет скуп на слова любви и поддержки, он довольно сдержан в выражении своих чувств, слишком правильный, и иногда это может утомлять. Отличается бережливым обращением с деньгами. В некоторых моментах он скуп и прижимист, никогда не пойдет на импульсивные траты.

В сексуальном плане обладатель прямоугольной руки максимально консервативен и предсказуем, у него нет интереса к чему-либо новому. Он будет предпочитать стандартный порядок дел: один партнер, одна поза, одно место. Если вы предпочитаете яркие сексуальные эмоции, с обладателем прямоугольных рук – это невозможно. Вместе с тем он никогда не пойдет на измену.

«В плане работы человек с прямоугольными ладонями идеальный сотрудник. Он всегда пунктуален, организован и трудолюбив, тщательно выполняет все распоряжения. Именно из-за этого такие люди чаще всего работает в найме, отказываясь от руководящих позиций. Он максимально компетентен, способен долгое время выполнять однообразную работу. Благодаря этому он добивается отличных результатов. Вместе с тем, от него не стоит ждать новаторских идей и оригинальности. Это идеальная «рабочая лошадка», способная следовать установленным правилам и характеризующаяся вежливостью. Любая поставленная перед ним задача будет решена с максимальным результатом», – отметила Лашко.

Коническая форма руки

Ладонь заметно шире у основания, чем у пальцев, напоминает конус. Такая форма характерна для эмоциональных людей. Для них духовная составляющая стоит гораздо выше материальных благ. Их отличительные черты: способность генерировать идеи, сентиментальность, впечатлительность и импульсивность.

Лопатообразная, коническая, прямоугольная: эксперт Лашко рассказала о влиянии формы руки на характер человека

Для таких людей важно, чтобы их окружало прекрасное, будь то люди или произведения искусства. Все их действия завязаны на эмоциональную привязку, они не думают о практичности, гораздо важнее интуиция и природный инстинкт.

Обладатели конических рук эмоциональны, их настроение меняется с пугающей частотой. Даже самые мелкие неудачи могут погрузить их в затяжную депрессию. Зачастую им не достает стабильности и ощущения реальности, работа и бытовые вопросы для них на вторых ролях. Такие люди стремятся помогать другим, но не отличаются обязательностью своих действий. Они предпочитают работать в сферах, связанных с искусством – артисты, музыканты, художники, дизайнеры, косметологи.

«Выстроить отношения с обладателем конической руки достаточно сложно, нужно уметь приспосабливаться. Это тонкие ранимые натуры, для которых романтика и нежность – на первых ролях. Вокруг вас всегда будет красота и уют, а сам партнер – щедрый и великодушный. Он отличный эмпат и будет считывать ваши желания и настроение. Если обладатель конической руки влюблен, он буквально теряет способность к рациональности и возносит вторую половину на пьедестал», – рассказала Любовь Лашко.

Отношения с таким человеком сродни американским горкам. Они крайне непостоянны, очень быстро загораются, и также быстро прогорают. Пребывая в плохом настроении, он выскажет все, что накипело на душе, не выбирая выражений. Для него важна красота и окружавшая картинка, и, если вы не вписываетесь в нее, обладатель конической руки попытается вас переделать под свои каноны. Такой человек крайне импульсивен, для него в отношениях главное – красивая жизнь, подарки и сюрпризы.

В сексуальном плане это чувственный и сентиментальный партнер. Но для того, чтобы в полной мере насладиться близостью, важна обстановка. Свечи, музыка, запахи, красивое белье – на все это он обратит внимание. Из-за особенностей характера он не потерпит рутину, нуждается в постоянной импровизации, из-за чего часто может менять партнеров.

Взаимодействовать по рабочим вопросам с человеком с коническими руками крайне тяжело. Принимая его на работу, нужно быть готовыми к уступкам. Это творческие личности, не признающие никакие границы и условности. Выполнение правил и рутинных дел для них смерти подобно. Именно поэтому они зачастую предпочитают трудиться на себя, отдавая предпочтение проектным работам.

Лопатообразная, коническая, прямоугольная: эксперт Лашко рассказала о влиянии формы руки на характер человека

Такие люди – кладезь бесценных идей, но только выполнить их они будут не в состоянии. Для них важен процесс творчества, потому придумав что-то новое, они бросают это и переходят к другим задумкам. В работе такие люди неорганизованны, пунктуальность и постоянство для них неприемлемы. Именно поэтому они часто не поддерживают контакты с коллегами, легко ввязываются в споры и конфликты.

«Ориентируясь на все вышесказанное, можно с легкостью распознать основные поведенческие характеристики человека. Это его базовые черты, заложенные на природном уровне. Однако не стоит забывать, что все это – достаточно субъективное суждение. На характер человека также влияет форма и размер пальцев, наличие бугров и другие особенности. Все это в совокупности формирует характер человека, позволяет выявить его поведенческие особенности», – заключила Любовь Лашко.

Ранее психолог Светлана Морозова раскрыла небанальные причины детской психосоматики.
Любовь Лашко эксперт руки ладони форма чтение рук
Военкоры ФАН