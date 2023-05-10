Лопатообразная, коническая, прямоугольная: эксперт Лашко рассказала о влиянии формы руки на характер человека

Природа закладывает в человека основные черты характера. Можно узнать больше о себе, своем партнере или просто знакомом человеке, обратив внимание на его руки. Форма ладони генетически наследуема и остается неизменной до конца жизни.
По ней можно определить, какими ключевыми характеристиками обладает человек, как ведет себя на инстинктивном уровне. На характер также влияет форма пальцев, фаланг и ногтей и прочее. Эксперт по чтению рук Любовь Лашко в беседе с корреспондентом ФАН рассказала об основных формах ладоней и их значении.
Лопатообразная рука
Исходя из названия, рука по своей форме напоминает лопату. Как правило, нижняя часть ладони существенно уже, чем верхняя. Обладатели такой формы руки характеризуются независимостью, изобретательностью и оригинальным мышлением. Они привыкли всегда ориентироваться исключительно на свои силы. Такие люди всего добиваются самостоятельно, отличаются практичным складом ума и высокой результативностью.
«Люди с лопатообразными ладонями отличные руководители, готовые искать решение даже самых нестандартных вопросов. Они легко идут на риск, отлично преуспевают в бизнесе. Материальная составляющая имеет первоначальную цель. Чтобы добиться благополучия, они охотно вступают в борьбу и рискуют. Для таких людей физический труд не пустое слово, они привыкли выплескивать в нем свою энергию», – объяснила Лашко.
Из-за оригинальности мышления обладатели лопатообразных рук могут пойти на любое нарушение норм и правил, если это поможет им достичь поставленных целей. Оптимальный выбор профессии – спортсмен, предприниматель, изобретатель, ремесленник.
«Если ваш избранник с лопатообразными ладонями, вероятнее всего, вы никогда не будете испытывать финансовых сложностей. Он сделает все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности. Из-за его активной позиции вам никогда не будет скучно, он всегда будет находиться в поиске новых развлечений и активностей. С высокой долей вероятности он будет увлечен спортом, и захочет от вас того же», – отметила эксперт.
Вместе с тем человек с лопатообразными руками отличается критическим мышлением и высокой требовательностью к себе, и как итог – к окружающим его людям. Если ваша позиция будет ему не близка, он сделает все, чтобы переубедить вас, даже если это сопряжено с пылкими ссорами.
Находясь в поисках своего места в мире, по мнению собеседницы ФАН, такой человек будет зациклен на достижении каких-либо результатов, и потому может игнорировать вторую половину. В сексуальном плане они достаточно раскрепощены, всегда находятся в поисках чего-то нового. Если вы консервативный человек в вопросах постели, с такой второй половиной следует быть начеку. Ведь если он пресытится отношениями, он вполне может отправиться искать удовлетворения на стороне.
«Нанимая на работу обладателя лопатообразных рук, следует дать ему максимум свободы и минимум контроля. Такие люди некомфортно чувствуют себя при существенных ограничениях. Для них свобода мысли и действий основное, то, без чего они не способны показать результат. Привыкая к правилам компании, он попытается саботировать их или будет перестраивать под себя. Такие люди идеальны для выполнения управленческих функций. Если вам удастся найти контакт с таким работником, вы получите преданного и целеустремленного сотрудника, который будет активно участвовать в жизни компании и сделает все, чтобы показать высочайший результат», – добавила Любовь Лашко.
Прямоугольная рука
Ладонь максимально напоминает прямоугольник или квадрат, ширина в верхней и нижней части одинакова.
Обладатели таких рук максимально пунктуальны и точны, никогда не бросают свои слова на ветер. У них наблюдается высокое чувство долга, особое отношение к дисциплине. Таким людям крайне сложно приспосабливаться к новым правилам, они никогда не предаются фантазиям, а выполняют свою работу организованно и методично.
Они всегда упорно стоят на своем и предпочитают действовать только тогда, когда все обдумали и просчитали возможный результат. Люди с прямоугольными руками крайне надежны, обладают спокойным нравом и предпочитают размеренность.
«Главное для них – улучшение материальной составляющей. Однако из-за нелюбви к риску, им сложно проявить себя в бизнесе. Оптимальный выбор профессии для таких людей: врач, чиновник, бухгалтер, юрист, программист», – разъяснила эксперт.
Люди с прямоугольными руками консервативны по своей природе, они приверженцы семейных традиций. Выбирая такого человека в спутники жизни, вы всегда будете уверены, что оказались за прочной стеной, он будет отличным семьянином и внимательным мужем. Такие люди ценят домашний уют, заботы по хозяйству не приносят никаких негативных впечатлений.
Из-за излишнего консерватизма, такой человек будет скуп на слова любви и поддержки, он довольно сдержан в выражении своих чувств, слишком правильный, и иногда это может утомлять. Отличается бережливым обращением с деньгами. В некоторых моментах он скуп и прижимист, никогда не пойдет на импульсивные траты.
В сексуальном плане обладатель прямоугольной руки максимально консервативен и предсказуем, у него нет интереса к чему-либо новому. Он будет предпочитать стандартный порядок дел: один партнер, одна поза, одно место. Если вы предпочитаете яркие сексуальные эмоции, с обладателем прямоугольных рук – это невозможно. Вместе с тем он никогда не пойдет на измену.
«В плане работы человек с прямоугольными ладонями идеальный сотрудник. Он всегда пунктуален, организован и трудолюбив, тщательно выполняет все распоряжения. Именно из-за этого такие люди чаще всего работает в найме, отказываясь от руководящих позиций. Он максимально компетентен, способен долгое время выполнять однообразную работу. Благодаря этому он добивается отличных результатов. Вместе с тем, от него не стоит ждать новаторских идей и оригинальности. Это идеальная «рабочая лошадка», способная следовать установленным правилам и характеризующаяся вежливостью. Любая поставленная перед ним задача будет решена с максимальным результатом», – отметила Лашко.
Коническая форма руки
Ладонь заметно шире у основания, чем у пальцев, напоминает конус. Такая форма характерна для эмоциональных людей. Для них духовная составляющая стоит гораздо выше материальных благ. Их отличительные черты: способность генерировать идеи, сентиментальность, впечатлительность и импульсивность.
Для таких людей важно, чтобы их окружало прекрасное, будь то люди или произведения искусства. Все их действия завязаны на эмоциональную привязку, они не думают о практичности, гораздо важнее интуиция и природный инстинкт.
Обладатели конических рук эмоциональны, их настроение меняется с пугающей частотой. Даже самые мелкие неудачи могут погрузить их в затяжную депрессию. Зачастую им не достает стабильности и ощущения реальности, работа и бытовые вопросы для них на вторых ролях. Такие люди стремятся помогать другим, но не отличаются обязательностью своих действий. Они предпочитают работать в сферах, связанных с искусством – артисты, музыканты, художники, дизайнеры, косметологи.
«Выстроить отношения с обладателем конической руки достаточно сложно, нужно уметь приспосабливаться. Это тонкие ранимые натуры, для которых романтика и нежность – на первых ролях. Вокруг вас всегда будет красота и уют, а сам партнер – щедрый и великодушный. Он отличный эмпат и будет считывать ваши желания и настроение. Если обладатель конической руки влюблен, он буквально теряет способность к рациональности и возносит вторую половину на пьедестал», – рассказала Любовь Лашко.
Отношения с таким человеком сродни американским горкам. Они крайне непостоянны, очень быстро загораются, и также быстро прогорают. Пребывая в плохом настроении, он выскажет все, что накипело на душе, не выбирая выражений. Для него важна красота и окружавшая картинка, и, если вы не вписываетесь в нее, обладатель конической руки попытается вас переделать под свои каноны. Такой человек крайне импульсивен, для него в отношениях главное – красивая жизнь, подарки и сюрпризы.
В сексуальном плане это чувственный и сентиментальный партнер. Но для того, чтобы в полной мере насладиться близостью, важна обстановка. Свечи, музыка, запахи, красивое белье – на все это он обратит внимание. Из-за особенностей характера он не потерпит рутину, нуждается в постоянной импровизации, из-за чего часто может менять партнеров.
Взаимодействовать по рабочим вопросам с человеком с коническими руками крайне тяжело. Принимая его на работу, нужно быть готовыми к уступкам. Это творческие личности, не признающие никакие границы и условности. Выполнение правил и рутинных дел для них смерти подобно. Именно поэтому они зачастую предпочитают трудиться на себя, отдавая предпочтение проектным работам.
Такие люди – кладезь бесценных идей, но только выполнить их они будут не в состоянии. Для них важен процесс творчества, потому придумав что-то новое, они бросают это и переходят к другим задумкам. В работе такие люди неорганизованны, пунктуальность и постоянство для них неприемлемы. Именно поэтому они часто не поддерживают контакты с коллегами, легко ввязываются в споры и конфликты.
«Ориентируясь на все вышесказанное, можно с легкостью распознать основные поведенческие характеристики человека. Это его базовые черты, заложенные на природном уровне. Однако не стоит забывать, что все это – достаточно субъективное суждение. На характер человека также влияет форма и размер пальцев, наличие бугров и другие особенности. Все это в совокупности формирует характер человека, позволяет выявить его поведенческие особенности», – заключила Любовь Лашко.
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