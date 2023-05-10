Аналитик Антонов спрогнозировал курс рубля на долгосрочной перспективе

Валютный курс рубля по-прежнему остается в поле видимости россиян и Минфина РФ, который используют для прогнозирования экономических изменений в России. Санкции влияют на курс рубля, но уже не оказывают столь сильного влияния, как после начала спецоперации.
Европа разработала 11-й пакет санкций, который направлен на предотвращение обхода ранее введенных санкций. Россия ищет новые возможности для диверсификации экономики и развития экономических партнерств на долгосрочной основе, чтобы минимизировать негативные последствия от них. Такое мнение выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«В то же время Анкара объявила, что не будет присоединяться к американским и европейским запретам для России, а Китай предупредил о подрыве доверия к ЕС в случае введения санкций против Китая. Еврокомиссия планирует ввести санкции против китайских и гонконгских компаний, обвинив их в поставках технического оборудования в РФ», – объяснил Антонов.
По мнению собеседника ФАН, предсказание изменений курса валют в результате экономических и санкционных политик может быть сложной задачей. Валютные котировки зависят от многих факторов, включая платежный баланс, цены на нефть, а также экономические и политические изменения в России, США и Европе. Однако, ЦБ РФ в случае необходимости будет принимать меры для поддержания финансовой стабильности и инфляции.
«В США также возникли экономические проблемы, связанные с ограничением госдолга и требованиями бюджетных реформ. Ежедневно проводятся дискуссии о повышении потолка госдолга. Если его не повысить, то это приведет к серьезным экономическим последствиям. В истории Америки было несколько технических дефолтов, но конгрессменов это не особо волнует. Подобные изменения внутренних процессов окажут влияние на долговой рынок США, а он на доллар. А общий внешний фон будет оказывать влияние на российские акции и иностранные валюты», – сообщил эксперт.
Ситуация с нефтью по-прежнему остается неопределенной. Низкие цены на Urals (53 доллара за баррель) являются проблемой для бюджета. Дефицит бюджета, как считает эксперт, по-прежнему будет оказывать существенное влияние на локальный валютный рынок.
«В настоящее время необходимо отслеживать текущие события и анализировать экономическую ситуацию, чтобы получить более точные прогнозы валютных курсов. Ожидается, что на долгосрочной основе комфортным уровнем для России будет курс в районе 80 рублей за доллар и 84,00–89,00 рублей за евро. Курс юаня к рублю может вернуться к уровню 11,60 с последующей консолидацией», – подытожил Владислав Антонов.
Ранее экономист Артем Голубев объяснил, почему, несмотря на санкции, экономика России избегает рецессии.