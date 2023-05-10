Аналитик Антонов спрогнозировал курс рубля на долгосрочной перспективе

По мнению собеседника ФАН, предсказание изменений курса валют в результате экономических и санкционных политик может быть сложной задачей. Валютные котировки зависят от многих факторов, включая платежный баланс, цены на нефть, а также экономические и политические изменения в России, США и Европе. Однако, ЦБ РФ в случае необходимости будет принимать меры для поддержания финансовой стабильности и инфляции.