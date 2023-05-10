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Продажа «Дзена» VK принесла «Яндексу» более 38,5 млрд рублей

Экономика
Продажа «Дзена» VK принесла «Яндексу» более 38,5 млрд рублей

Продажа ООО «Дзен.Платформа» компании VK, принесла «Яндексу» более 38,581 миллиарда рублей. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности компании за 2022 год.

Сделка состоялась в сентябре 2022 года. По ее совершению, VK получила контентные платформы «Дзен» и «Новости», компания «Яндекс» стала владельцем сервиса Delivery Club.

Компания «Яндекс» решила продолжить дальнейшее развитие бренда Delivery Club на общей платформе с «Яндекс.Едой». VK после сделки перенес «Дзен» и «Новости» — на dzen.ru.

Ранее стало известно, что Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International прекратила все деловые контакты со всеми российскими финансовыми организациями, за исключением своей дочерней компании. Отмечается, что «Райффайзенбанк» в России получил 141 миллиардов рублей по итогам 2022 года.
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