Продажа «Дзена» VK принесла «Яндексу» более 38,5 млрд рублей

Продажа ООО «Дзен.Платформа» компании VK, принесла «Яндексу» более 38,581 миллиарда рублей. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности компании за 2022 год.
Сделка состоялась в сентябре 2022 года. По ее совершению, VK получила контентные платформы «Дзен» и «Новости», компания «Яндекс» стала владельцем сервиса Delivery Club.
Компания «Яндекс» решила продолжить дальнейшее развитие бренда Delivery Club на общей платформе с «Яндекс.Едой». VK после сделки перенес «Дзен» и «Новости» — на dzen.ru.
Ранее стало известно, что Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International прекратила все деловые контакты со всеми российскими финансовыми организациями, за исключением своей дочерней компании. Отмечается, что «Райффайзенбанк» в России получил 141 миллиардов рублей по итогам 2022 года.