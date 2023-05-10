Продажа «Дзена» VK принесла «Яндексу» более 38,5 млрд рублей

Ранее стало известно, что Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International прекратила все деловые контакты со всеми российскими финансовыми организациями, за исключением своей дочерней компании. Отмечается, что «Райффайзенбанк» в России получил 141 миллиардов рублей по итогам 2022 года.