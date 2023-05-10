Актер Олешко назвал наличие качественных ресторанов преимуществом Москвы перед Лондоном и Парижем

Отечественный актер и телеведущий Александр Олешко считает, что столица России положительно отличается от Лондона и Парижа наличием хороших ресторанов и кафе. Об этом актер рассказал в беседе с «Москвич Mag».
Актер поделился, что качественных заведений общественного питания в Москве значительно больше, чем в столицах Франции и Великобритании. По воспоминаниям Олешко, в западных городах тоже есть уютные маленькие кафе, в которых ему нравилось бывать.
Артист добавил, что за последнее десятилетие в столице многое изменилось. Из положительных перемен он отметил хорошее освещение мегаполиса, а среди негативных — большое количество столбов и небоскребов.
«Мне не нравится «Москва-Сити», которая съела все районы вокруг и красуется зловещим монстром», — подчеркнул Олешко.
Ранее основатель панк-группы «Инфекция» Найк Борзов рассказал о преимуществе Москвы перед другими мегаполисами.