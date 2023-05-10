Тува присоединилась к шефству над Свердловским районом и городом Свердловском в ЛНР

Республика Тыва подписала соглашения о сотрудничестве с городом Свердловском и Свердловским районом в Луганской Народной Республике (ЛНР), передает пресс-бюро регионального правительства.
Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось 9 мая. В сообщении говорится, что Тыва в шефстве над Свердловским районом и Свердловском присоединилась к Красноярскому краю, который заключил подобный договор 4 июля прошлого года.
Соглашения подписаны при участии делегации Республики Тувы, представителей администрации региона и общественных деятелей Свердловска в музее Шахтерской славы. Глава Тувы Владислав Ховалыг предоставил ключи от трактора-погрузчика и автомобиля «УАЗ Хантер» муниципальному предприятию «Экосервис».
Ранее сообщалось, что под контролем Минстроя РФ Магаданская область восстанавливает город Ждановка в ДНР. Магаданцы планируют отремонтировать два образовательных учреждения и десять дорог. Также они продолжат восстанавливать кровли жилых домов.