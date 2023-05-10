Более 200 млн рублей направили власти Москвы на развитие инноваций

Столица выделила региональным компаниям больше 200 млн рублей на разработку инновационных решений. Гранты дают технологическим стартапам в рамках спецпрограммы с апреля 2022 года. Проект был продлен до декабря. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», деньги, полученные в рамках данной программы, помогают фирмам возместить затраты на логистику, пусконаладочные работы, техобслуживание, расходные материалы, страховку, сертификацию, заработную плату и прочие издержки. В прошлом году помощь получили 100 московских технологических компаний. В данный момент общий размер одобренных грантов уже перевалил за 200 млн рублей, поделились в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Сегодня испытания инновационных и высокотехнологичных решений осуществляются на базе московских учреждений здравоохранения и образования, социальных и реабилитационных центров, строительных компаний, объектов ЖКХ и других организаций столицы, добавили в ведомстве.