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Более 200 млн рублей направили власти Москвы на развитие инноваций

Общество
Более 200 млн рублей направили власти Москвы на развитие инноваций

Столица выделила региональным компаниям больше 200 млн рублей на разработку инновационных решений. Гранты дают технологическим стартапам в рамках спецпрограммы с апреля 2022 года. Проект был продлен до декабря. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», деньги, полученные в рамках данной программы, помогают фирмам возместить затраты на логистику, пусконаладочные работы, техобслуживание, расходные материалы, страховку, сертификацию, заработную плату и прочие издержки. В прошлом году помощь получили 100 московских технологических компаний. В данный момент общий размер одобренных грантов уже перевалил за 200 млн рублей, поделились в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Сегодня испытания инновационных и высокотехнологичных решений осуществляются на базе московских учреждений здравоохранения и образования, социальных и реабилитационных центров, строительных компаний, объектов ЖКХ и других организаций столицы, добавили в ведомстве.
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