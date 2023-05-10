Более 200 млн рублей направили власти Москвы на развитие инноваций

Как пишет издание «Вести Подмосковья», деньги, полученные в рамках данной программы, помогают фирмам возместить затраты на логистику, пусконаладочные работы, техобслуживание, расходные материалы, страховку, сертификацию, заработную плату и прочие издержки. В прошлом году помощь получили 100 московских технологических компаний. В данный момент общий размер одобренных грантов уже перевалил за 200 млн рублей, поделились в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.