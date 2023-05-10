Плыл над городом запах сирени: правила посадки и ухода за кустарником

Посадку кустарника обычно осуществляют в весенний и осенний период. Как объяснил председатель Союза дачников, у сирени стелющаяся система корней, поэтому лучше оставить ей побольше пространства. А лунку перед закладкой куста надо подготовить: добавить в ведро перегноя, суперфосфат и золу. Схема посадки простая: на дне лунки надо установить кол, к котором позднее привязывается куст, а вокруг высыпаются удобрения и немного земли. Далее, аккуратно расправляя корешки, ставим куст в лунку и засыпаем землей. Глубина лунки — 30-50 см. После посадки надо хорошо полить куст, использовав примерно 10 литров воды. Завершающее действие — мульчирование почвы, чтобы сохранить влагу. А когда растение подрастет, его надо привязать к колышку, перечислил порядок действий он.