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В Китае завели первое уголовное дело за использование запрещенного в стране чат-бота ChatGPT

Общество
В Китае завели первое уголовное дело за использование запрещенного в стране чат-бота ChatGPT

Полиция Китая задержала мужчину за использование запрещенного в стране чат-бота ChatGPT, сообщает CNN.

Арестованный по фамилии Хун с помощью нейросети создавал фейковые новости и публиковал их, передает телеканал. Задержание произвели после публикации недостоверной новости о крушении поезда.

Как сообщают журналисты, фейковую новость прочитали около 15 тысяч раз. Правоохранители заявили, что действия мужчины привели к беспорядкам и конфликтам.

Ранее в Китае ввели обязательную сертификацию любых сервисов, использующих технологии нейросетей. Разработчиков обязали обеспечивать достоверность выдаваемой ИИ информации и ее безопасность.
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