В Китае завели первое уголовное дело за использование запрещенного в стране чат-бота ChatGPT

Полиция Китая задержала мужчину за использование запрещенного в стране чат-бота ChatGPT, сообщает CNN.
Арестованный по фамилии Хун с помощью нейросети создавал фейковые новости и публиковал их, передает телеканал. Задержание произвели после публикации недостоверной новости о крушении поезда.
Как сообщают журналисты, фейковую новость прочитали около 15 тысяч раз. Правоохранители заявили, что действия мужчины привели к беспорядкам и конфликтам.
Ранее в Китае ввели обязательную сертификацию любых сервисов, использующих технологии нейросетей. Разработчиков обязали обеспечивать достоверность выдаваемой ИИ информации и ее безопасность.