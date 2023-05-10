В Петербурге прощаются со звездой сериала «Убойная сила» Александром Тютрюмовым

Прощание с российским актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером, предпринимателем Александром Тютрюмовым началось в Петербурге. Траурная церемония проходит в кинотеатре «Родина».
Отдать последний поклон талантливому артисту пришли его друзья, коллеги и поклонники. Прощание стартует в 10:00 (по московскому времени) и продлится два часа. Отпевание актера состоится в храме Рождества Христова на Песках.
Александр Тютрюмов многих вдохновлял своим творчеством, харизмой и личностью. Широкому зрителю он известен по своим ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». Воспоминаниями об этом человеке в беседе с корреспондентом ФАН поделился актер театра и кино, заслуженный артист России Михаил Трясоруков.
Дочь Тютрюмова ранее раскрыла причину смерти звезды «Убойной силы». По ее словам, актер скончался от воспалительного процесса в организме.