В Петербурге прощаются со звездой сериала «Убойная сила» Александром Тютрюмовым

Александр Тютрюмов многих вдохновлял своим творчеством, харизмой и личностью. Широкому зрителю он известен по своим ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». Воспоминаниями об этом человеке в беседе с корреспондентом ФАН поделился актер театра и кино, заслуженный артист России Михаил Трясоруков.