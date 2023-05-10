Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жительница Ленобласти угрожала выбросить грудного ребенка из окна во время ссоры с мужем

Происшествия
Жительница Ленобласти угрожала выбросить грудного ребенка из окна во время ссоры с мужем

Женщина из Петербурга поссорилась с мужем. Во время перепалки она грозилась выбросить их ребенка из окна.

Инцидент произошел в одном из домов на Воронцовском бульваре в Мурино. Двое супругов поссорились. В результате муж запер мать с ребенком на балконе. В ходе конфликта женщина предупредила, что сбросит малыша с высоты.

Позже на месте появились полицейские. Правоохранители составили административный протокол. Однако им не удалось узнать, почему супруг прибег к таким мерам. Обстоятельства выясняются.

Ранее 15-летний россиянин избил мужчину до полусмерти. По сообщениям очевидцев, у пострадавшего было несколько ран. Его доставили в больницу. Представители профильных органов уверены, что увечья он получил в результате ссоры с подростком.
санкт-петербург Мурино ребенок ссора родители
Военкоры ФАН