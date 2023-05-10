Жительница Ленобласти угрожала выбросить грудного ребенка из окна во время ссоры с мужем

Женщина из Петербурга поссорилась с мужем. Во время перепалки она грозилась выбросить их ребенка из окна.
Инцидент произошел в одном из домов на Воронцовском бульваре в Мурино. Двое супругов поссорились. В результате муж запер мать с ребенком на балконе. В ходе конфликта женщина предупредила, что сбросит малыша с высоты.
Позже на месте появились полицейские. Правоохранители составили административный протокол. Однако им не удалось узнать, почему супруг прибег к таким мерам. Обстоятельства выясняются.
Ранее 15-летний россиянин избил мужчину до полусмерти. По сообщениям очевидцев, у пострадавшего было несколько ран. Его доставили в больницу. Представители профильных органов уверены, что увечья он получил в результате ссоры с подростком.