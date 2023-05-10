В Госдуме предложили повысить размер страхования вклада родителям с детьми-студентами

По данным издания, Федоров направил письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. В своем обращении политический деятель отметил, что для многих родителей возможность создать ребенку условия для обучения в вузах и среднеспециальных учебных заведениях — одна из главных жизненных целей. Как правило, это требует больших вложений из бюджета семьи на оплату проезда, проживания в другом населенном пункте, питание, а также оплату обучения.