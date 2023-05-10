В Госдуме предложили повысить размер страхования вклада родителям с детьми-студентами

Депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил увеличить размер страховой суммы для граждан, у которых на иждивении содержатся студенты, получающие высшее или среднее специальное образование на платной основе. Об этом сообщает RT.
По данным издания, Федоров направил письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. В своем обращении политический деятель отметил, что для многих родителей возможность создать ребенку условия для обучения в вузах и среднеспециальных учебных заведениях — одна из главных жизненных целей. Как правило, это требует больших вложений из бюджета семьи на оплату проезда, проживания в другом населенном пункте, питание, а также оплату обучения.
Финансовые проблемы, в их числе не зависящие от родителей форс-мажорные обстоятельства, например, отзыв лицензии у банка, могут негативно повлиять на обучение ребенка в дальнейшем.
В действующем законодательстве, в аналогичных ситуациях предусматривается страховое возмещение для вкладчиков банков. Сейчас размер возмещения составляет 100% от вложенных средств, но не более 1,4 миллиона рублей.
В связи с этим депутат попросил Центральный банк РФ рассмотреть вопрос о повышении максимального размера суммы страхования по вкладам до 2,8 млн рублей «для обладателей счетов, имеющих на иждивении лиц, получающих высшее либо среднеспециальное образование на платной основе на момент наступления страхового случая».
Ранее Центробанк сообщил, что объем наличных денег в обращении на территории России впервые превысил 17 триллионов рублей.