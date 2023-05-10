В Польше в результате нападения на детский дом погибла 16-летняя воспитанница

Неизвестный с ножом напал на воспитанников детского дома в Польше, сообщает PAP. В результате атаки погибла 16-летняя воспитанница учреждения.
Во вторник 9 мая произошло нападение на детский дом в Томиславице, сообщили в местном отделении полиции. Как сообщает агентство PAP, нападавшему было 19 лет и он был вооружен ножом.
«В результате на месте погибла 16-летняя воспитанница, еще пять человек были доставлены в больницу, их жизни ничто не угрожает», — сообщила представитель полиции Анита Соберай.
В издании добавили, что нападавшего удалось задержать. Правоохранители проводят расследование инцидента.
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