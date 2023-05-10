В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четверо прихожан и девять получили ранения

По данным ведомства, хаотичный огонь открыл служащий ВМФ национальной гвардии в Агир-Джебре. Он убил коллегу из личного оружия, а затем попытался добраться до синагоги Грейба. Там злоумышленник начал стрельбу, из-за чего сразу шесть сотрудников безопасности получили ранения различной степени тяжести. Один из них скончался.