В результате стрельбы у синагоги в Тунисе погибли четверо прихожан и девять получили ранения

МВД Туниса раскрыло детали стрельбы у местной синагоги. В результате трагедии погибли четыре человека и девять получили ранения.
По данным ведомства, хаотичный огонь открыл служащий ВМФ национальной гвардии в Агир-Джебре. Он убил коллегу из личного оружия, а затем попытался добраться до синагоги Грейба. Там злоумышленник начал стрельбу, из-за чего сразу шесть сотрудников безопасности получили ранения различной степени тяжести. Один из них скончался.
«Также погибли двое прихожан и четверо получили различные ранения и были госпитализированы», — рассказали в МВД Туниса.
Нападавший впоследствии был ликвидирован. Правоохранители оцепили синагогу и ее окрестности.
Береговая охрана Туниса ранее сообщила, что на побережье были обнаружены тела 210 нелегальным мигрантов, пытавшихся перебраться в Европу.