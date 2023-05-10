Military Watch Magazine: в США недоумевают, как ВС РФ подавляют РСЗО HIMARS на Украине

Эксперты отмечают, что если РСЗО будут также подавлять ВС РФ, то уязвимость вооружений будет только усугубляться. Кроме того, они предполагают, что в случае эскалации в первую очередь под удар попадут спутники, обеспечивающие координацию работы систем.