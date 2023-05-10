Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Military Watch Magazine: в США недоумевают, как ВС РФ подавляют РСЗО HIMARS на Украине

Армия
Military Watch Magazine: в США недоумевают, как ВС РФ подавляют РСЗО HIMARS на Украине

Военные эксперты из США не могут понять, как Вооруженным силам (ВС) России удается подавить работу американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине, пишет Military Watch Magazine.

Комплексы, поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ) в качестве военной помощи, стали чаще подвергаться ударам противовоздушной обороны. Это стало причиной снижения эффективности и точности работ HIMARS.

Эксперты отмечают, что если РСЗО будут также подавлять ВС РФ, то уязвимость вооружений будет только усугубляться. Кроме того, они предполагают, что в случае эскалации в первую очередь под удар попадут спутники, обеспечивающие координацию работы систем.

Ранее сообщалось, что Польша планирует начать производство HIMARS. Польский министр обороны Мариуш Блащак во время визита в США обсудил с компанией Lockheed Martin возможность совместного производства вооружения.
военные эксперты himars рсзо США Украина россия
Военкоры ФАН