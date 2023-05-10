Психолог Иванова назвала самые неожиданные эрогенные зоны на женском теле

Эрогенными зонами у женщин могут быть не только гениталии. К такому выводу пришла психолог Яна Иванова. Она перечислила главные чувствительные зоны представительниц прекрасного пола.
По мнению специалиста, исследование таких участков человек начинает с детства. У женщин это происходит немного иначе, чем у мужчин, поэтому эрогенные зоны у людей могут отличаться.
К таким местам у представительниц прекрасного пола относится шея и грудь. Особо чувствительными участками оказались подмышечные впадины, боковая часть ребер и кожа на обратной стороне колена.
Однако не во всех парах интимная жизнь является неотъемлемой частью отношений. Ранее психолог Екатерина Альская перечислила причины ухудшения этого аспекта в браке. Среди них она указала стресс.