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Психолог Иванова назвала самые неожиданные эрогенные зоны на женском теле

Общество
Психолог Иванова назвала самые неожиданные эрогенные зоны на женском теле

Эрогенными зонами у женщин могут быть не только гениталии. К такому выводу пришла психолог Яна Иванова. Она перечислила главные чувствительные зоны представительниц прекрасного пола.

По мнению специалиста, исследование таких участков человек начинает с детства. У женщин это происходит немного иначе, чем у мужчин, поэтому эрогенные зоны у людей могут отличаться.

К таким местам у представительниц прекрасного пола относится шея и грудь. Особо чувствительными участками оказались подмышечные впадины, боковая часть ребер и кожа на обратной стороне колена.

Однако не во всех парах интимная жизнь является неотъемлемой частью отношений. Ранее психолог Екатерина Альская перечислила причины ухудшения этого аспекта в браке. Среди них она указала стресс.
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