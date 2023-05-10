Психолог Наталья Наумова рассказала, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Многим людям бывает трудно настраиваться на рабочий лад после праздников. Информацией том, как это сделать наиболее комфортно, поделилась семейный психолог Наталья Наумова.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на издание «Вечерняя Москва», необходимо помнить о важности здорового питания. Во время праздников многие радовали себя шашлыками, а некоторые, чрезмерно налегали на спиртное. Эксперт рекомендует больше пить воды, сократить количество соли и добавить в рацион больше продуктов, содержащих клетчатку.
Кроме того, следует хорошо высыпаться. Так, в конце длинных выходных можно поспать 9-12 часов, советует специалист. Также нужно планомерно наращивать физические нагрузки.
По словам Наумовой, перед выходом на работу стоит подумать о том, чем именно вам нравится ваш труд. Ищите положительные моменты, вспомните про приятные эмоции от встречи с коллегами. После первого трудового дня запланируйте на вечер что-то приятное: встречу с приятелями, кинопросмотр, добавила психолог.