Психолог Наталья Наумова рассказала, как вернуться в рабочий ритм после праздников

По словам Наумовой, перед выходом на работу стоит подумать о том, чем именно вам нравится ваш труд. Ищите положительные моменты, вспомните про приятные эмоции от встречи с коллегами. После первого трудового дня запланируйте на вечер что-то приятное: встречу с приятелями, кинопросмотр, добавила психолог.