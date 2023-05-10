Экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Запад боится победы Украины из-за ядерной угрозы России

По его словам, это стало причиной ограниченной помощи, оказываемой Киеву западными странами. К тому же, Россия никогда не допустит своего поражения, в то время как в Европе испытывают страх из-за возможного распространения конфликта на континент, передает RT со ссылкой на экс-главкома Альянса.