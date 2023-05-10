Экс-главком НАТО Бридлав заявил, что Запад боится победы Украины из-за ядерной угрозы России

Запад боится победы Украины на поле боя из-за российского ядерного оружия и риска эскалации обстановки в регионе, признал отставной генерал ВВС США и экс-Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.
По его словам, это стало причиной ограниченной помощи, оказываемой Киеву западными странами. К тому же, Россия никогда не допустит своего поражения, в то время как в Европе испытывают страх из-за возможного распространения конфликта на континент, передает RT со ссылкой на экс-главкома Альянса.
«Я считаю очевидным, хоть об этом и не говорят публично, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы», — добавил Бридлав в интервью телеканалу ABC Action News.
США используют вступление Финляндии в НАТО в своей геополитической схватке с Россией. Об этом ранее рассказал украинский политолог Михаил Чаплыга.