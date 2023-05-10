Мужчина пропустил рождение ребенка из-за операции на сердце и столкнулся с неожиданной реакцией жены

Пользователь портала Reddit рассказал о том, как попал в больницу прямо перед рождением ребенка. После выписки выяснилось, что партнерша считает эту причину неуважительной для отсутствия на самом важном для нее мероприятии.
Автор публикации сделал акцент на крупных проблемах с сердцем. До совершеннолетия ему делали несколько операций. За два дня до родов его жены мужчину госпитализировали. Спустя некоторое время он встретился с любимой. Позже мать ребенка призналась, что очень злится на мужа за отсутствие на родах.
В комментариях многие пользователи поддержали мужчину. Они уверены, что у него была уважительная причина не приходить на роды.
Ранее модель Анастасия Костенко рассказала о планах увеличить грудь после того, как подарила футболисту Дмитрию Тарасову третьего малыша. Комментаторы ее поступок не оценили.