Мужчина пропустил рождение ребенка из-за операции на сердце и столкнулся с неожиданной реакцией жены

Автор публикации сделал акцент на крупных проблемах с сердцем. До совершеннолетия ему делали несколько операций. За два дня до родов его жены мужчину госпитализировали. Спустя некоторое время он встретился с любимой. Позже мать ребенка призналась, что очень злится на мужа за отсутствие на родах.