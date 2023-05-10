В Красноярске задержан депутат городского совета

Ранее сообщалось, что правоохранители Соединенных Штатов Америки поймали маньяка, совершившего преступление 31 год назад. Мужчина убил 15-летнюю девочку. Ранее он был судим за сексуальные преступления. Теперь ему может грозить заключение в тюрьме на срок до 25 лет.