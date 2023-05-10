В Красноярске задержан депутат городского совета

Депутат городского совета Красноярска Самед Юсубов был задержан правоохранительными органами по уголовному делу. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Красноярского края.
Дело в отношении чиновника связано с его работой на руководящем посту АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» («КрайДЭО»). Расследование осуществляется красноярским следственным отделом на транспорте. Официальные комментарии следстие на данный момент не предоставляли.
Ранее сообщалось, что правоохранители Соединенных Штатов Америки поймали маньяка, совершившего преступление 31 год назад. Мужчина убил 15-летнюю девочку. Ранее он был судим за сексуальные преступления. Теперь ему может грозить заключение в тюрьме на срок до 25 лет.