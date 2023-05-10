Психолог Анастасия Тимофеева рассказала о главной цели паузы в отношениях

Как правило, пауза в отношениях берется в случае, если проблемы слишком сильно давят на партнеров. Однако часто случается, что она перерастает в расставание из-за того, что проблемы игнорируются, а не прорабатываются. Поэтому ее стоит брать для того, чтобы совместно работать над проблемами и решать, стоят ли эти отношения продолжения. Также эта пауза должна учить человека жить в одиночку и не зависеть эмоционально от своего партнера, информирует «Мослента».