Ученые выяснили, какие напитки считаются лучшими для утоления жажды

Шотландский университет Сент-Эндрюс провел исследование и выяснил, какие напитки утоляют жажду лучше, чем вода. Об этом пишет CNN.
Молоко, как и все слегка жирные продукты отлично задерживает влагу в организме. Обезжиренное справляется с этой задачей чуть хуже.
Натуральный апельсиновый сок, за счет освежающего кислого вкуса и хорошего витаминного баланса отлично справляется с утолением вашей жажды.
Спортивные напитки обладают свойством восполнять водно-солевой баланс, чем атлеты активно и пользуются. Главное не переборщить с ними, потому что от их избытка может наблюдаться мочегонный эффект.
Кофе и энергетики, содержащие в себе большое количество кофеина, вымывают всю влагу из организма и обладают сильным мочегонным эффектом, что не нужно вам в жаркую погоду.
Кола и холодный сладкий чай отлично восполняют калории в организме, но за счет сахара быстро вытягивают всю влагу из тела. На жаре их пить крайне не рекомендуется.
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