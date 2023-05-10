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Ученые выяснили, какие напитки считаются лучшими для утоления жажды

Общество
Ученые выяснили, какие напитки считаются лучшими для утоления жажды

Шотландский университет Сент-Эндрюс провел исследование и выяснил, какие напитки утоляют жажду лучше, чем вода. Об этом пишет CNN.

Молоко, как и все слегка жирные продукты отлично задерживает влагу в организме. Обезжиренное справляется с этой задачей чуть хуже.

Натуральный апельсиновый сок, за счет освежающего кислого вкуса и хорошего витаминного баланса отлично справляется с утолением вашей жажды.

Спортивные напитки обладают свойством восполнять водно-солевой баланс, чем атлеты активно и пользуются. Главное не переборщить с ними, потому что от их избытка может наблюдаться мочегонный эффект.

Кофе и энергетики, содержащие в себе большое количество кофеина, вымывают всю влагу из организма и обладают сильным мочегонным эффектом, что не нужно вам в жаркую погоду.

Кола и холодный сладкий чай отлично восполняют калории в организме, но за счет сахара быстро вытягивают всю влагу из тела. На жаре их пить крайне не рекомендуется.

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