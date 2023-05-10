Губернатор Гладков: Украинский БПЛА взорвался в Белгородской области

Оперативный штаб Белгородской области сообщил о взрыве в селе Ольховатка Новооскольского округа. Причиной инцидента стал взрыв вражеского беспилотного летательного аппарата. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о повреждении двух жилых домов, библиотеки, фельдшерско-акушерского пункта и одного транспортного средства. Сообщается, что власти продолжают утренний обход и приступят к восстановлению поврежденных объектов уже с сегодняшнего дня.
Ранее сообщалось о гибели мирной жительницы в результате обстрела поселка Плодородный в Мелитопольском районе Запорожской области. Предполагалось, что ВСУ нанесли удар по населенному пункту из РСЗО HIMARS.