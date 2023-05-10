Губернатор Гладков: Украинский БПЛА взорвался в Белгородской области

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о повреждении двух жилых домов, библиотеки, фельдшерско-акушерского пункта и одного транспортного средства. Сообщается, что власти продолжают утренний обход и приступят к восстановлению поврежденных объектов уже с сегодняшнего дня.