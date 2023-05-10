Какими новыми санкциями сегодня удивят Россию в Брюсселе, обсудят в «Патриоте»

В Брюсселе постпреды стран-членов ЕС проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций против России. Этот сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По ее словам, введение предыдущих пакетов сильно пошатнуло экономическое положение РФ.
Евросоюз введет санкции против стран, которые помогают России обойти европейские ограничения. Рестрикции будут введены в первую очередь в отношении тех государств, которые не смогут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами и технологиями.
За последнее время объемы импорта в Россию увеличили такие страны, как Казахстан, ОАЭ, Турция и Китай. Они стали поставлять больше полупроводников, интегральных схем и других технологий. Также стало известно, что в рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюз может ввести запрет на транзит множества товаров через Россию. Источники агентства подчеркнули, что главной задачей ЕС станет закрытие для РФ обходных путей уже введенных санкций.
Права ли Урсула, когда говорит о пошатнувшейся экономике России? Пошатнулась ли экономика самого ЕС в ходе санкционной войны и в каких областях? Может ли ЕС запретить транзит товаров через Россию? Собираются ли в ЕС блокировать Калининград – какова позиция Польши и Литвы? Устоят ли Казахстан, ОАЭ, Турция и Китай под давлением ЕС? Как Россия может ответить на 11-й пакет — запретит, наконец, поставки газа и нефти в ЕС? Могут ли страны НАТО перекрыть Датские проливы военным или торговым судам России? В каком состоянии сейчас транзит грузов из России и Белоруссии через страны Прибалтики? По каким каналам осуществляется транзит грузов из Китая в Европу, насколько Европа зависит от этого транзита?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев;
— профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета, доктор экономических наук Станислав Ткаченко;
— политолог, публицист Дарья Митина.
Эфир состоится 10 мая, в среду, в 15:00.
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