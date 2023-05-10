Какими новыми санкциями сегодня удивят Россию в Брюсселе, обсудят в «Патриоте»

Права ли Урсула, когда говорит о пошатнувшейся экономике России? Пошатнулась ли экономика самого ЕС в ходе санкционной войны и в каких областях? Может ли ЕС запретить транзит товаров через Россию? Собираются ли в ЕС блокировать Калининград – какова позиция Польши и Литвы? Устоят ли Казахстан, ОАЭ, Турция и Китай под давлением ЕС? Как Россия может ответить на 11-й пакет — запретит, наконец, поставки газа и нефти в ЕС? Могут ли страны НАТО перекрыть Датские проливы военным или торговым судам России? В каком состоянии сейчас транзит грузов из России и Белоруссии через страны Прибалтики? По каким каналам осуществляется транзит грузов из Китая в Европу, насколько Европа зависит от этого транзита?