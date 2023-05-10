МВД Турции обвинило США и прессу в попытках вмешаться в президентские выборы

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу рассказал о попытках провокаций со стороны СМИ в рамках программы США по вмешательству в выборы в Анкаре.
Западная пресса активно вмешивается во внутреннюю политику Турции для того, чтобы реализовать махинации США, связанные с намерениями повлиять на результаты предстоящих президентских выборов, информирует газета Yeni Akit.
Сойлу отметил, что США хотят вмешаться в выборы Турции, потому что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган смог избавиться от вмешательства Вашингтона в политику страны, которое оказывалось после 1960 года.
Ранее сообщалось, что турецкая пресса спрогнозировала победу Эрдогана на предстоящих выборах уже в первом туре. Также предполагается, что явка избирателей станет рекордной по сравнению с выборами прошлых лет, она составит около 90%.