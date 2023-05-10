Лишь три российских банка с базовой лицензией смогли открыть счета в иностранных валютах

Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что только три российских банка из около сотни смогли открыть иностранные счета для осуществления трансграничных расчетов.
Аксаков добавил, что в настоящее время и остальные российские финансовые организации проводят переговоры об открытии счетов в иностранных валютах. Еще в 2022 году вступил в силу закон о возможности самостоятельного выхода банков с базовыми лицензиями на зарубежные финансовые организации до 2024 года. Парламентарий считает, что такая норма должна действовать постоянно, – пишут «РИА Новости».
Ранее сообщалось о снижении в два раза доходов государственных компаний по сравнению с прошлым годом. Прибыль госкомпаний составила 2,136 триллиона рублей.