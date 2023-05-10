Лишь три российских банка с базовой лицензией смогли открыть счета в иностранных валютах

Аксаков добавил, что в настоящее время и остальные российские финансовые организации проводят переговоры об открытии счетов в иностранных валютах. Еще в 2022 году вступил в силу закон о возможности самостоятельного выхода банков с базовыми лицензиями на зарубежные финансовые организации до 2024 года. Парламентарий считает, что такая норма должна действовать постоянно, – пишут «РИА Новости».