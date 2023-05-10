Как Молдавия превращается в Украину, обсудят в «Патриоте»

Конституционный суд Молдавии приступит к рассмотрению вопроса о запрете оппозиционной партии «Шор». При этом полиция начала штрафовать граждан, которые пришли на мероприятия по случаю Дня Победы, надев георгиевские ленты. Среди тех, кто носил георгиевскую ленту во время праздничных мероприятий, был и экс-президент Молдавии Игорь Додон.