Как Молдавия превращается в Украину, обсудят в «Патриоте»

Конституционный суд Молдавии приступит к рассмотрению вопроса о запрете оппозиционной партии «Шор». При этом полиция начала штрафовать граждан, которые пришли на мероприятия по случаю Дня Победы, надев георгиевские ленты. Среди тех, кто носил георгиевскую ленту во время праздничных мероприятий, был и экс-президент Молдавии Игорь Додон.
Российский МИД в ответ заявил, что принятые нормы не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией».
Как Молдавия превращается в Украину? Почему экс-президент Молдавии Игорь Додон утверждает, что большинство молдаван хотят партнерства с РФ? Что нынешний президент страны Майя Санду и такие как она отмечает 9 мая? Как выживает Приднестровье в условиях блокады?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— журналист, руководитель проекта National News (Молдавия) Никита Роменский;
— дипломат, государственный деятель Приднестровской молдавской республики Игорь Шорников.
Эфир пройдет 10 мая, в среду, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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