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В Приморском крае объявлена высокая угроза пожароопасности

В Приморском крае объявлена высокая угроза пожароопасности

Пресс-служба гидрометцентра Приморья сообщила, что на юге и северо-западе региона сохраняется угроза возникновения природного пожара. Об этом сообщает издание KP.RU.

Так, по мнению синоптиков, класс пожароопасности сохраняется на четвертом уровне. Самым опасным временем названы дни с 10 по 12 мая. На данный момент, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. При нем штрафы для нарушителей техники безопасности при обращении с огнем, увеличиваются в два раза и достигают 50 тысяч рублей физическим лицам и 800 тысяч юридическим.

Ранее на территории заповедника «Бастак» был ликвидирован лесной пожар.
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