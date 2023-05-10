В Приморском крае объявлена высокая угроза пожароопасности

Пресс-служба гидрометцентра Приморья сообщила, что на юге и северо-западе региона сохраняется угроза возникновения природного пожара. Об этом сообщает издание KP.RU.
Так, по мнению синоптиков, класс пожароопасности сохраняется на четвертом уровне. Самым опасным временем названы дни с 10 по 12 мая. На данный момент, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. При нем штрафы для нарушителей техники безопасности при обращении с огнем, увеличиваются в два раза и достигают 50 тысяч рублей физическим лицам и 800 тысяч юридическим.
Ранее на территории заповедника «Бастак» был ликвидирован лесной пожар.